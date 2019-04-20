У храма святого Иоанна Кронштадтского в Волгограде вспыхнул пожар

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-20T09:18:04+03:00

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ЧП случилось около пяти часов утра 20 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда. На территории храма святого Праведного Иоанна Кронштадтского, который находится на улице Туманяна, вдруг вспыхнул пожар. Он попал в объективы волгоградцев.

Пламя охватило кровлю близлежащей одноэтажной постройки. Очевидцы сообщили о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Расчеты пожарно-спасательных частей №1 и №2 прибыли на место оперативно и уже к шести часам утра очаг удалось ликвидировать. Пламя не успело перекинуться на здание самого храма. Благодаря слаженной работе пожарных обошлось без пострадавших.

- Эксперты устанавливают причины возгорания. Погибших и пострадавших нет, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU