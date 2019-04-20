Убил кабана: под Волгоградом у браконьера конфисковали машину и охотничий билет

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-20T08:50:54+03:00

Также смерть животного он должен 75 тысяч рублей плюс штраф за нарушение закона

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Мировой судья признал жителя Котовского района Волгоградской области виновным в браконьерстве: в 2018 году охотник незаконно убил кабана. На месте преступления его поймали госохотинспекторы Облкомприроды. Мужчина не удосужился получить разрешение на охоту и поплатился за это. У него сразу же изъяли автомобиль и аннулировали охотничий билет на целый год.

- Приговором мирового суда гражданин признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей и предъявлен расчет ущерба, причиненного объектам животного мира, в размере 75 тысяч рублей – вся сумма им возмещена, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного комитета природных ресурсов.

Кстати, в прошлом году аннулировали билету у 16 охотников. Рекордное число этого вида наказаний было в 2014 году – сразу 28 любителей охотиться без разрешения получили санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU