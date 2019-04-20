Под Волгоградом мужчина хранил в сарае два килограмма марихуаны

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-20T08:34:14+03:00

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Хранилище наркотиков обнаружили сотрудники отдела полиции по Ленинскому району Волгоградской области в Ленинске. На территории частного дома в одном из сараев стояло множество коробок и пакетов с марихуаной. Эксперты-криминалисты провели исследование и подтвердили происхождение засушенной травы.

Возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкции довольно суровы: 33-летнему владельцу этого добро грозит от трех до десяти лет колонии, а отягчающим обстоятельством по делу будет его прошлая судимость за хранение наркотиков.

- Подозреваемый, ранее судимый за культивирование наркосодержащих растений, сознался в содеянном. Он пояснил полицейским, что собрал коноплю и изготовил марихуану для личного потребления, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU