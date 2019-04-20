Под Волгоградом мужчина хранил в сарае два килограмма марихуаны
Хранилище наркотиков обнаружили сотрудники отдела полиции по Ленинскому району Волгоградской области в Ленинске. На территории частного дома в одном из сараев стояло множество коробок и пакетов с марихуаной. Эксперты-криминалисты провели исследование и подтвердили происхождение засушенной травы.
Возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкции довольно суровы: 33-летнему владельцу этого добро грозит от трех до десяти лет колонии, а отягчающим обстоятельством по делу будет его прошлая судимость за хранение наркотиков.
- Подозреваемый, ранее судимый за культивирование наркосодержащих растений, сознался в содеянном. Он пояснил полицейским, что собрал коноплю и изготовил марихуану для личного потребления, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU