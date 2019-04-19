В Волгограде вымоют тоннель метротрама

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-19T18:57:03+03:00

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Весна – время для генеральной уборки. Волгоградцы прибирают в своих домах и дворах, мэрия чистит улицы города. Устроят генеральную мойку и тоннелю скоростного трамвая. Освежают стены подземки при помощи специального оборудования. И делают это не раз в год, а два раза в месяц. В ночь на субботу, 20 апреля, трамвай-мойка вычистит все 13,6 километра тоннеля. Перед уборкой подземку обесточат, а все электрооборудование закроют щитами. Оставят только необходимый для работы самого трамвая-мойки минимум.

Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», спроектировали специальный и, можно сказать, уникальный вагон-мойку еще в 1986 году специально для нашего метротрама. Внутри него - большой бак с водой, а по периметру корпуса установлены форсунки. Под напором со стен тоннеля смывается вся грязь и пыль, а потом вода стекает в спецлоток под шпалами.

Навести порядок обещают не только под землей, но и на других остановках электротранспорта. Для этого 20 апреля устроят очередной общегородской субботник.

ИСТОЧНИК KP.RU