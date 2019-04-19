2019-04-19T17:26:51+03:00
Общество

В Кировском выведут из тьмы две улицы

На новых столбах установили полсотни светодиодных светильников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые фонари будут служить в три раза дольше. Фото: мэрияНовые фонари будут служить в три раза дольше. Фото: мэрия
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Волгоград постепенно выходит из тьмы. Скоро на двух улицах Кировского района станет гораздо светлее и безопаснее. Там уже построили новые линии наружного освещения. На Армавирской и местном проезде улицы 64-й Армии поставили новые оцинкованные столбы, на них установили полсотни светодиодных светильников. Служить такие должны в три раза дольше старых ламп - 50 тысяч часов по гарантии. Чтобы осветить улицы, осталось проложить наружный кабель. Занимается всем этим концессионер.

- Мы уже приступили к завершающему этапу строительства - натяжке самонесущего изолированного провода. В ближайшее время новую линию освещения подключим к городским электросетям, - рассказал мастер участка компании «Светосервис-Волгоград» Роман Ермохин.

В мэрии отмечают, что в этом году в Кировском также станет светлее на улицах Санаторной, Омской и Быстрова. Там установят более двухсот фонарей. Выведут из тьмы и дорогу на улице Неждановой в Ворошиловском, не станут исключением и другие районы. В планах концессионера осветить улицы Шурухина, Латошинскую, Чистоозерную, Московскую, Покрышкина, Батумскую, Глазкова, Чапаева, Кузнецкую, Котлубанскую, Танеева и другие. В целом это более полутора тысяч фонарей и 52 километра электросетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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