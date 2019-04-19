2019-04-19T16:27:22+03:00
Политика

Андрей Бочаров поехал на форум в Ялту

Волгоградский губернатор участвует в международном экономическом форуме
Светлана КИРИЛЛОВА
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Фото yalta-forum.comФото yalta-forum.com
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсуждает проблемы региона на V Ялтинском международном экономическом форуме, тема которого «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». С 18 по 20 апреля участники форума укрепляют международное и межрегиональное сотрудничество, обдумывают вопросы реализации экспортного потенциала территорий. А также дискутируют над развитием приоритетных региональных и национальных проектов и предлагают способы повышения качества жизни.

Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, Андрей Бочаров посетит круглые столы, пленарные заседания и деловые секции, где будут рассматривать вопросы взаимодействия бизнеса и власти, развития технологий, улучшения поддержки малого и среднего предпринимательства. Также волгоградский губернатор пообщается с чиновниками, бизнесменами и общественниками из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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