Андрей Бочаров поехал на форум в Ялту

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-19T16:27:22+03:00

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсуждает проблемы региона на V Ялтинском международном экономическом форуме, тема которого «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». С 18 по 20 апреля участники форума укрепляют международное и межрегиональное сотрудничество, обдумывают вопросы реализации экспортного потенциала территорий. А также дискутируют над развитием приоритетных региональных и национальных проектов и предлагают способы повышения качества жизни.

Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, Андрей Бочаров посетит круглые столы, пленарные заседания и деловые секции, где будут рассматривать вопросы взаимодействия бизнеса и власти, развития технологий, улучшения поддержки малого и среднего предпринимательства. Также волгоградский губернатор пообщается с чиновниками, бизнесменами и общественниками из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU