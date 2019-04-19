2019-04-19T16:04:44+03:00
Общество

Волгоградцы очистят Лысую гору от мусора

20 апреля на территории мемориального комплекса пройдет субботник
Светлана КИРИЛЛОВА
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Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"
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Во Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры, 20 апреля 2019 года, жители Волгограда выйдут на субботник. В 10.00 утра добровольцев ждут на Лысой горе. Во время Сталинградской битвы здесь шли не менее ожесточенные бои, чем на Мамаевом кургане. Не будет преувеличением сказать, что место это - большая братская могила. За которую приходится воевать уже нынешним поколениям волгоградцев, потому что каждый год на этих склонах вырастают горы мусора.

Как сообщили в облкомприроды, чтобы добровольцы справились с задачей, участок уборки поделят на площадки. Волгоградцев встретят кураторы, которые предоставят необходимый инвентарь, поделят волонтеров на группы и выделят каждому свою зону ответственности. Активисты уберут территорию, очистят ее от мусора и выполнят ряд других посильных работ, отдавая дань погибшим воинам и заботясь об экологии Волгограда. Приятным дополнением к полезному труду станет экскурсия по мемориалу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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