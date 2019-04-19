Жители «Семи ветров» остались без горячей воды до 20 апреля

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-19T14:06:21+03:00

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Авария на магистральной теплотрассе диаметром 800 миллиметров в Дзержинском районе Волгограда оставила без горячей воды жителей ста домов микрорайона «Семь ветров». 19 апреля к оперативному ремонту приступила аварийно-ремонтная бригада. Устранить протечку обещают в кратчайшие сроки. Но на это все равно уйдут почти сутки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения», о типе повреждения трубопровода станет известно только после окончания земляных работ. Поэтому полрайона сегодня точно останется без горячей воды, холодную при этом отключать не будут. Тепленькая вновь пойдет из кранов волгоградцев не раньше утра 20 апреля. Это связано с большим диаметром сети и особенностью проведения ремонта. По пять часов уйдет только на слив воды из трубы и на ее наполнение после сварки поврежденного участка.

Коммунальщики подчеркивают, что благодаря переключению группы потребителей на другую котельную удалось минимизировать число волгоградцев, которым придется греть воду чайниками. Проблемы с водоснабжением ощутят жители примерно сотни жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU