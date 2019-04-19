Волгоградский приют «Дино» ищет дом молодым псам-охранникам

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-19T11:00:41+03:00

Животных спасли от болезней и улицы, теперь они готовы переехать в новую семью

Изменить размер текста: A A

В волгоградском приюте «Дино» сотни животных, которые нуждаются в новой семье. Среди них – двухлетний метис стафа Парус. Его выбросили на улицу возле жилого комплекса «Волжские паруса», где пес скитался в поисках еды и защиты.

- Парус когда-то был домашним. Его любили, кормили, с ним играли и водили гулять, но потом он надоел горе-хозяевам и его выкинули на улицу. Несмотря на тяжелую судьбу, Парус не отчаивается, а всё ещё надеется, что обретет любящих людей, - рассказали волонтеры.

Пес привит, кастрирован и с биркой. Подойдет как для службы во дворе частного дома, так и для жизни в квартире. А вот его сосед в приюте Адольф – настоящий охранник, говорят кинологи. Ему около трех лет.

- В детстве его сбила машина, была сломана лапка, но её никто не лечил. Сейчас Адик здоров, он самый лучший сторож, будет всегда верно служить своему хозяину, - уверены волонтеры «Дино».

С этими и другими питомцами можно лично познакомиться в приюте по адресу: Среднеахтубинский район, поселок вторая пятилетка, улица Озерная, территория федеральной части МЧС. Можно также позвонить в приют по телефону: 8(917)-338-87-07.

ИСТОЧНИК KP.RU