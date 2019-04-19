Волгоградец за пьяное вождение получил 8 месяцев колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-19T10:19:16+03:00

До этого его уже ловили подшофе за рулем

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Довольно суровый приговор вынес облсуд Артему Иванилову из Волгоградской области, которого обвиняли в пьяном вождении. За нарушение закона мужчина проведет восемь месяцев в колонии строгого режима. Весомую роль в решении судьи сыграло криминальное прошлое Иванилова.

В 2014-ом он угнал чужую машину и получил тогда полтора года тюрьмы, однако был амнистирован. В октябре 2017-го мужчину оштрафовали за пьяную езду и лишили прав. В феврале 2018-го за кражу Иванилову дали 10 месяцев колонии, а в январе 2019-го снова поймали пьяным за рулем.

- По приговору суда первой инстанции Иванилову назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением прав на 2,5 года. Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU