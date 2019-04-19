Ростовчанину за ДТП с тремя погибшими под Волгоградом дали 2,5 года тюрьмы
Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию ростовчанина Алексея Меркулова на решение Суровикинского районного суда и ужесточил приговор. 43-летний водитель обвинялся в гибели трех пассажиров в ДТП.
Напомним, жуткая авария произошла во вторник, 12 сентября, около 6 часов утра на 116-м километре трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе Волгоградской области. Тогда автомобиль «Лада Гранта» с номерами Ростовской области выехал на встречку, где протаранил в лоб Chevrolet Lanos. Два пассажира отечественной легковушки и пассажир иномарки погибли на месте.
- В ходе судебного разбирательства Меркулов вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Анализируя представленные доказательства, суд расценил непризнание подсудимым вины, как избранный им способ защиты с целью избежать уголовного наказания за совершенное преступление, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облсуда.
Сначала Меркулову дали 2,5 года колонии-поселения, столько же запретили садиться за руль и обязали выплатить семьям погибших 850 тысяч рублей. Облсуд увеличил размер компенсации до 1,1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU