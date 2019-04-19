79-летняя пенсионерка из Городища погибла под колесами «Камаза» прямо на кладбище

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-19T09:06:01+03:00

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18 апреля сразу трое пешеходов и один велосипедист из Волгоградской области попали под колеса транспортных средств. 79-летняя жительница Городищенского района погибла. Установлено, что около часа дня 38-летний мужчина за рулем «Камаза» ехал по местному кладбищу и сбил пожилую женщину, которая шла по дороге.

- В результате ДТП пешеход от полученных ран скончалась на месте до приезда скорой помощи, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В центре Волгограда 74-летний велосипедист попал под колеса «Лэнд Ровера» и находится в больнице. В Дзержинском жертвой невнимательного водителя «пятнашки» стала 39-летняя женщина, переходившая дорогу по «зебре», а в Волжском на 75-летнюю пенсионерку неизвестный водитель наехал прямо на остановке общественного транспорта. Сбежавшего с места аварии водителя сейчас разыскивают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU