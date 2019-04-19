2019-04-19T08:52:34+03:00
Происшествия

Волгоградец сгорел в собственной квартире по неосторожности

ЧП случилось в пятиэтажке
Юлия Данильченко
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Тело 58-летнего волгоградца нашли в однокомнатной квартире около шести часов утра 19 апреля. Он погиб во время пожара в собственном жилище. ЧП случилось в пятиэтажном доме на улице Удмуртская в Красноармейском районе города Волгограда.

Первыми запах дыма и гари учуяли соседи, которые и сообщили о происходящем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 06:07 утра. Спасатели седьмой части примчались на место оперативно. Уже в 06:25 часов огонь был полностью ликвидирован. Пожарные осмотрели комнату, в которой и был очаг возгорания, и нашли там уже мертвого мужчину.

- Есть погибший. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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