2019-04-19T08:52:24+03:00
Общество

На три дня перекроют дорогу на улице Туркменской

В Советском районе Волгограда ограничат движение транспорта с 22 по 24 апреля 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Проезд закроют на три дня.Проезд закроют на три дня.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На улице Туркменской в Советском районе Волгограда в ближайшие дни будут латать дорогу и убирать песок, скопившийся после зимы. А автомобилистам на время ремонта проезжей части придется искать другие маршруты. На три дня улица будет закрыта для машин. Перекроют дорогу на улице Туркменской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Авиаторской с 8 часов утра 22 апреля до 20 часов 24 апреля 2019 года. Поэтому водителей поездки в сторону 201 микрорайона на Тулака и маршрут просят планировать с учетом ограничений движения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на троллейбусы ограничения движения не распространяются, они будут ходить по прежнему расписанию, без каких-либо изменений. А вот автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок Туркменской по улицам Авиаторской, Ярославской, 25 лет Октября и Льва Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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