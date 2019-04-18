В Волгограде двух потерявшихся младшеклассниц нашли на автобусной остановке

СЕГОДНЯ 19:49 2019-04-18T19:49:43+03:00

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Две подружки ученицы третьего и четвертого класса одной из гимназий Волгограда пропали днем 17 апреля. Родители ждали их после уроков домой, но до него девчонки так и не дошли. Прозвонив одноклассников и знакомых, взрослые поспешили в полицию, писать заявление.

Ориентировку на двух детей передали по всем экипажам полиции, поступила она и сотрудникам вневедомственной охраны в Советском районе. Один из экипажей увидел похожих девочек на автобусной остановки. Было уже за полночь и школьницы как воробушки сидели на скамейке, пытаясь не замерзнуть.

Полицейские успокоили «потеряшек», которые не знали, как вернуться домой, и предложили согреться в патрульной машине. Когда девочки пришли в себя, их передали в отдел по делам несовершеннолетних в районном ОВД, а уже оттуда их забрали домой радостные родители.

ИСТОЧНИК KP.RU