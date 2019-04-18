2019-04-18T17:49:16+03:00
Общество

Героям байки «Брошу все и уеду в Урюпинск!» установят памятник

Его откроют в столице российской провинции 20 апреля 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Такие собирательные образы придумал героям анекдота скульптор Алексей Варлашин. Фото: авторТакие собирательные образы придумал героям анекдота скульптор Алексей Варлашин. Фото: автор
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Небольшой, но очень интересный городок Урюпинск в Волгоградской области стал известен на всю страну и даже за рубежом благодаря анекдоту про профессора и студента. Правда, еще несколько лет назад мало кто верил, что город этот действительно существует. Потом фраза «Брошу все и уеду в Урюпинск!» стала брендом, а сам Урюпинск получил звание столицы российской провинции и устроил немало креативных форумов. Там уже есть памятник козе-кормилице, героям романа Шолохова «Судьба человека». А 20 апреля 2019 года появится и памятник героям той самой байки. Скульптурная композиция состоит из двух частей - профессор и сидящий за партой студент. Весит она более 600 килограммов, высота скульптур чуть больше человеческого роста. Автор - ростовский скульптор Алексей Варлашин.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации, бронзовые профессор и студент уже заняли место в новом Вишневом сквере. Во время церемонии открытия там разыграют сценку из анекдота. А сам текст байки высечен на парте - вдруг кто не знает.

Говорят, случай этот произошел на экзамене по научному коммунизму. Профессор спросил у студента:

– Вы знаете, кто такой Карл Маркс?

– Не знаю.

– А что такое научный коммунизм?

– Не знаю.

– Да откуда же вы такой будете? – поражается профессор.

– Из Урюпинска.

– Эх, бросить бы все и уехать в Урюпинск!

ИСТОЧНИК KP.RU

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