В центре Волгограда капитально отремонтируют орденоносный дом на Аллее

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-18T16:21:37+03:00

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Двадцать домов – объектов культурного наследия – отремонтируют в Волгограде по программе капремонта в 2019 году. Один из них известен многим горожанам: он находится на Аллее Героев №2 и носит орден Ленина. На его преображение потратят более 20 миллионов рублей. Уже летом многоэтажку обещают привести в порядок.

- Архитектурный ансамбль Аллеи Героев — яркий пример монументальной архитектуры «сталинского ампира». Здание жилого дома № 2 было возведено в 1960 году. На крыше изображен макет ордена Ленина — в ходе работ по капитальному ремонту подрядная организация восстановит разрушенный временем макет. Отметим, что проектная документация по дому предварительно получила одобрение историко-государственной экспертизы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Помимо крыши и фасада здания подрядчик смонтирует современную систему электроснабжения. Кстати, всего в текущем году приведут в порядок 323 дома и заменят 248 аварийных лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU