2019-04-18T16:13:11+03:00
Общество

Суд вернул военную пенсию волгоградцу, служившему в ополчении на Донбассе

Выписка из приказа командира «Оплота» не является доказательством службы в иностранном государстве, решил суд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Михаил Заикин снова будет получать свою заслуженную пенсию и возвращать ему ничего не придется. Фото: соцсетиМихаил Заикин снова будет получать свою заслуженную пенсию и возвращать ему ничего не придется. Фото: соцсети
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Центральный суд Волгограда восстановил право отставного военного из Урюпинска Михаила Заикина на пенсию, которой его лишили после вструпления в ряды ополчения в ДНР. Когда мужчина уехал на Донбасс, комиссариат не только отказал ему в праве получать военную пенсию, но и потребовал вернуть уже полученные 196 тысяч рублей. Однако суд решил, что выписка из приказа командира «Оплота» о приеме на службу не является доказательством военной службы в иностранном государстве. Ведь сама республика государством не признана.

Пенсию Михаилу Заикину перестали платить с февраля 2018 года, когда он был уже в Макеевке. Военный комиссариат Волгоградской области принял такое решение ссылаясь на федеральный закон, по которому военным пенсионерам на время военной службы в иностранном государстве все выплаты приостанавливают. Мужчина с этим не согласился и подал в суд.

На это военкомат выставил встречный иск о взыскании уже выплаченной ранее пенсии. Доводы ведомства были просты: Заикин является именно военнослужащим, так как служит по контракту в подразделениях Народной Милиции ДНР, а не добровольцем народного ополчения. А республика хоть и государство непризнанное, но обладает всеми признаками государственности. Поэтому милиция там - это, по сути, вооруженные силы.

Но суд поставил точку в деле: Донецкая Народная Республика не является суверенным государством, поскольку не признана членами ООН и Россией, кстати, тоже. К тому же в списке признаваемых на территории РФ документов выписки из приказов Минобороны ДНР также не значатся.

- Суд пришел к выводу, что допустимых и достоверных доказательств того, что истец поступил на военную службу другого государства, не имеется, - сообщили «КП-Волгоград» в облсуде.

Так что экс-военный снова будет получать свою заслуженную пенсию и возвращать ему ничего не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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