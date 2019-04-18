2019-04-18T13:46:20+03:00
Общество

Сбил и поехал: волгоградские волонтеры спасли искалеченную собаку

Автомобилиста, который переехал животное, снял видеорегистратор
Юлия Данильченко
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В скором времени этой миниатюрной красавице будут искать дом. Фото: волонтерыВ скором времени этой миниатюрной красавице будут искать дом. Фото: волонтеры
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Безразличие автомобилиста попало на камеру видеорегистратора волгоградской зоозащитницы Натальи Кирушевой: видно, как машина переехала собаку, а водитель и не подумал остановиться. Это случилось в Краснослободске. Девушка не смогла проехать мимо.

Фонд "Лисена" (Волгоград) спасает сбитую собаку.

- Наташа сразу доставила животное в волгоградскую клинику ВВЦ. У собаки диагностировали компрессионный ушиб позвоночника, собака не встаёт, ушиб легких, отслойка плаценты и самое страшное: она оказалась в ожидании потомства. Пришлось стерилизовать, щенки не выжили, - рассказала КП-Волгоград основательница фонда «Лисена» Наталья Иванова.

Собачка совсем маленькая, размером с кошку. Ей предстоит реабилитация после аварии и это недешево. Волонтеры будут рады любой помощи. Посодействовать в лечении питомца можно в группе фонда «Лисена», где есть все контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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