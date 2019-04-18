Сбил и поехал: волгоградские волонтеры спасли искалеченную собаку
Безразличие автомобилиста попало на камеру видеорегистратора волгоградской зоозащитницы Натальи Кирушевой: видно, как машина переехала собаку, а водитель и не подумал остановиться. Это случилось в Краснослободске. Девушка не смогла проехать мимо.
Фонд "Лисена" (Волгоград) спасает сбитую собаку.
- Наташа сразу доставила животное в волгоградскую клинику ВВЦ. У собаки диагностировали компрессионный ушиб позвоночника, собака не встаёт, ушиб легких, отслойка плаценты и самое страшное: она оказалась в ожидании потомства. Пришлось стерилизовать, щенки не выжили, - рассказала КП-Волгоград основательница фонда «Лисена» Наталья Иванова.
Собачка совсем маленькая, размером с кошку. Ей предстоит реабилитация после аварии и это недешево. Волонтеры будут рады любой помощи. Посодействовать в лечении питомца можно в группе фонда «Лисена», где есть все контакты.
ИСТОЧНИК KP.RU