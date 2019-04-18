2019-04-18T13:32:36+03:00
Общество

Капремонт идет: проезд через Волжскую ГЭС по утрам занимает у водителей почти час

Чтобы разгрузить мост на время ремонтных работ, на открытых полосах залатают ямы
Юлия Данильченко
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Подрядчик старается минимизировать неудобства.Подрядчик старается минимизировать неудобства.
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Каждое утро тысячи автомобилистов, которые едут из Волжского в Волгоград на учебу и работу, тратят на проезд по мосту через ГЭС почти час. Огромная пробка здесь из-за капремонта. Волжскую ГЭС, которая соединяет Волгоград с городом-спутником, не ремонтировали капитально с 1961 года. Сейчас этот объект включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему на ремонт нашлось 600 миллионов рублей. Ремонт разбили на три этапа, и в этом году завершат один из них.

- В рамках первого частично сужено движение и огорожен участок с тротуарной частью и крайней полосой со стороны реки. Для того, чтобы увеличить скорость потока транспорта на мосту через ГЭС в период капремонта, на полосах, которые сейчас открыты для проезда, проведут текущий ремонт, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе облкомтранса.

При этом движение не ограничат – дорожники будут латать ямы в ночное время. Подрядчик уже по проверенному методу организовал круглосуточные работы, чтобы не мешать автомобилистам, которые в утренний час-пик вынуждены стоять в пробке почти целый час.

В три этапа дорожники снимут старое полотно, демонтируют верхний слой бетона и тротуары, заново зальют новое мостовое полотно литым асфальтобетоном и приведут в порядок металлоконструкции. Второй этап работа начнется во второй половине этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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