Без вины виноватый: на волгоградца трижды вешали вину за ДТП

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-18T12:45:06+03:00

Но мужчина смог выиграть суды и доказать, что он не выезжал на встречку

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Полтора года житель Новоаннинского района доказывал, что он не устраивал аварию в декабре 2017 года. Тогда инспекторы ГИБДД нарисовали схему, по которой его «Газель» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «девятку». Штраф всего полторы тысячи рублей, однако водитель решил из принципа оспаривать обвинение.

Суд, который состоялся в январе 2018 года посчитал мужчину невиновным. И были основания.

- По схеме место ДТП в яме. От ямы до обочины, по которой ехала «Газель» - 3,3 метра, а до обочины, по которой ехала «девятка» - 3,6 метров. Очевидно, что если до моей обочины меньше расстояние, чем до обочины встречной полосы, то водитель не выезжал за пределы своей полосы, - комментирует юрист Максим Осипкин, который помог обвиняемому доказывать свою правоту.

Дело отправили обратно в ОГИБДД, где водителя снова решили привлечь к ответственности. Но и на повторном рассмотрении суд вынес оправдательный приговор с формулировкой об отсутствии состава нарушения. Однако в постановлении снова ошибка: виноват и все тут. Третий суд, наконец, поставил точку в этой длинной истории разбирательств.

- Постановление начальника ОГИБДД ОМВД России по Новоаннинскому району о прекращении производства по делу об административном правонарушении изменить, указав в его резолютивной части о прекращении производства по делу, - прокомментировали КП-Волгоград в Новоаннинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU