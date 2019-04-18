В Волгограде гендиректор уволил главбуха без зарплаты за пять месяцев

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-18T12:37:50+03:00

Директор тратил деньги на нужды фирмы и не торопился платить зарплату. Теперь ответит за это в суде.

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В Волгограде под суд пойдет 51-летний генеральный директор акционерного общества, который решил, что можно вести бизнес и не платить сотрудникам зарплаты. Он пять месяцев «кормил обещаниями» своего главного бухгалтера, пока женщина не пошла в прокуратуру.

Волгоградка долго терпела бессовестного руководителя, целых пять месяцев – с января по мая 2018-го – не получая ни копейки. Задолженность уже перевалила за 140 тысяч рублей. Не выдержав, бухгалтер рассчиталась с предприятия. Но даже после увольнения директор не вернул ей причитающиеся по закону деньги.

Тогда за волгоградку вступились сотрудники прокуратуры, куда она пришла с жалобой.

Причем, как показала проверка областной прокуратуры, на счетах акционерного общества в те месяцы были деньги, и в достаточном количестве, чтобы полностью погасить долги по зарплате. Но директор тратил их на нужды фирмы, в том числе оплату договоров с контрагентами и коммунальные услуги.

- После вмешательства прокуратуры волгоградка получила деньги, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

И теперь уже следователи в рамках уголовного дела занимаются генеральным директором.

ИСТОЧНИК KP.RU