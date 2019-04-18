Рекорд: 68 волгоградцев написали Тотальный диктант на «отлично»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-18T12:20:40+03:00

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С утра волгоградцы делятся в соцсетях своими «пятерками» и сертификатами отличников Тотального диктанта - 2019. В этом году похвастаться знанием русского языка могут рекордное количество участников образовательной акции - высший балл получили сразу 68 человек. Это 12 процентов от всех, кто сел за парты в Волгограде и писал под диктовку тексты нашего земляка Павла Басинского. Обычно «пятерок» не более трех - пяти процентов.

- Все работы прошли перепроверку в других регионах, так что это твердые «пятерки». До того самое большое количество отличников Тотального диктанта в Волгограде было в 2016 году, когда текст писал Андрей Усачев. Тогда максимальные оценки получили 10% участников, - рассказала «КП-Волгоград» координатор Тотального диктанта в волгограде Светлана Солодкова.

Среди волгоградских отличников немало и тех, кто пишет диктант из года в год и каждый раз получает высший балл.

- В этом году мы вместе с женой писали Тотальный диктант четвертый раз подряд. У меня в активе сейчас две «пятерки» и две «четверки», но с прошлогодней «четверкой» я не согласен, и даже ходил на разбор текста с филологами. Одну из засчитанных мне ошибок в итоге убрали, но все равно «четверка» осталась в силе, - поделился с «КП-Волгоград» Павел Евтюнин, который и в следующем году постарается не прерывать уже сложившуюся традицию. - Текст в этом году вообще не вызвал вопросов по орфографии, да и по пунктуации был немного легче предыдущих - наверное, в этом причина большого количества отличников.

Поздравляем отличников. А остальные могут сделать работу над ошибками - «разбор полетов» проведут на сайте totaldict.ru. Уже известна дата следующего Тотального диктанта, он пройдет 4 апреля 2020 года. Так что будет время повторить правила русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU