Волгоградец летал на своем Ан-2 без образования и без разрешения

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-18T13:09:30+03:00

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За прошлый год в Волгоградской области разбилось сразу несколько легкомоторных самолетов, которые обрабатывали поля от вредителей. Не обошлось без жертв. Тогда контролирующие ведомства усиленно взялись проверять наших летчиков и их судна. И оказалось, что в небо поднимаются даже те, кто не имеет ни соответствующего образования, ни разрешений. Например, директор ООО «Авиакомпания «Сапфир» из Волгоградской области вообще летает на своем Ан-2 без прав и лицензий. Хотя работал на обработке волгоградских полей пять месяцев в 2018 году.

- Выяснилось, что у общества нет сертификата эксплуатанта, у воздушного судна нет сертификата летной годности, а у летчика нет свидетельства пилота, подтверждающего наличие у него соответствующего образования и навыков для управления воздушным судном, - рассказывают «КП-Волгоград» в Волгоградской транспортной прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить волгоградцу эксплуатировать воздушное судно без разрешительной документации и осуществлять полеты до прохождения обучения и врачебно-летной экспертной комиссии. Суд эти требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU