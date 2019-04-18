2019-04-18T11:28:32+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейская собака Кинг поймала рецидивиста и его сообщника

Овчарка по следу нашла воришек, которые украли пять овец
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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В полицию пришел 54-летний житель села Никольское Астраханской области. Селянин пожаловался, что кто-то ночью украл у него пять овец. Украли нагло, сломав забор и выбив стекло в сарае.

В помощь участковым на место преступления отправили кинолога с его овчаркой по имени Кинг. Собака быстро унюхала след воришек и привела правоохранителей к машине «копейке», которая стояла буквально в пятистах метрах от дома, где живет пострадавший. Опросив соседей, полицейские выяснили, что принадлежит машина 21-летнему односельчанину. Отпирался он недолго, и сознался, что вместе со своим 20-летним другом украли овец, чтобы сбыть на мясо.

К сожалению, трех овец парни уже успели забить. Правда, еще не продали. У них изъяли три туши и двух еще живых овечек.

Кстати, 20-летний воришка уже имеет судимости за аналогичные преступления.

- На задержанных уже завели уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба, - уточняют в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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