В Волгограде УК возместит инвалиду ущерб за протекающую кровлю

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-18T11:08:07+03:00

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В Волгограде 57-летний инвалид первой группы добился, чтобы нерадивая управляющая компания заплатила ему за затопленную по ее вине квартиру. Правда, почти год он ходил по инстанциям и дошел до суда.

Инвалид живет на последнем этаже пятиэтажки, расположенной по улице Бакинской в Центральном районе Волгограда. Дом обслуживает ООО «Управляющая компания Центрального района». В марте 2018-го, когда стал таять снег на крыше дома, вода стала протекать в квартиру. Затопило не только потолок, но и стены. Инвалид неоднократно требовал от УК отремонтировать кровлю и его затопленную квартиру, но так и не достучался до руководителей.

Тогда он обратился в прокуратуру. Сотрудники ведомства, представляя интересы волгоградца, подали исковое заявление в суд.

- Решением мирового судьи судебного участка №76 Ворошиловского района Волгограда удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу инвалида 1 группы материального ущерба в размере 45 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - В настоящее время судебное решение фактически исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU