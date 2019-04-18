Не заплатили: под Волгоградом обиженный рабочий поджег дома, сараи и сено

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-18T11:01:37+03:00

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Мстительного пиромана поймали в Клетском районе Волгоградской области накануне, 17 апреля. 42-летний мужчина поджег дом, сено и сараи за одну ночь. Всего от его рук пострадало шесть местных жителей. Как оказалось, двигала поджигателем месть.

- Мужчина сознался в содеянном. По словам задержанного, ранее у каждого из потерпевших он выполнял различные хозяйственные работы, однако денег за свой труд не получил. Из чувства мести он с помощью бензина совершил ряд поджогов их имущества, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Первой в полицию пришла 50-летняя потерпевшая, едва не сгоревшая в собственном доме, а затем и остальные. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкции довольно суровы: мстителю грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU