Ярмарку для садоводов открыли на севере Волгограда

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-18T10:45:25+03:00

Каждый день до 20 мая на площади Дзержинского можно будет купить саженцы и рассаду

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Еще одна ярмарка для садоводов и огородников начала работать с 18 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда. До 20 мая 2019 года купить семена, рассаду, саженцы плодовых и ягодных деревьев, а также инвентарь для работы на приусадебном участке волгоградцы смогут на площади Дзержинского у ТРК «Семь звезд». Работать сезонная торговая площадка будет каждый день в течение месяца с 10.00 до 17.00.

- Свою продукцию по оптимальным ценам волгоградцам предложат около 20 предпринимателей, владельцев питомников и дачников, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Еще одна дачная ярмарка до середины июня ждет горожан во внутреннем дворике Центрального рынка Волгограда. Также с 1 апреля во всех районах города работают 17 основных сельскохозяйственных ярмарок, где предусмотрены специальные торговые места для дачников.

ИСТОЧНИК KP.RU