2019-04-18T10:36:47+03:00
Происшествия

Восемь спасателей приехали тушить загоревшуюся детскую коляску в Астрахани

К счастью, никто не пострадал
Юлия Данильченко
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Детская коляска внезапно загорелась возле многоэтажного дома №46 по улице Островского в Астрахани. ЧП случилось 17 апреля около половины десятого вечера по местному времени. Очевидцы тут же сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной служб и бросились на помощь: внутри мог находиться малыш.

К счастью, ребенка там не оказалось, а саму коляску люди, ставшие свидетелями небольшого возгорания, затушили подручными средствами. Однако на подмогу приехали целых две пожарных машины и восемь спасателей.

- Ликвидация ЧП произошла до прибытия. Пострадавших нет, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Причины этого инцидента еще предстоит выяснить. Пока неясно, был ли это поджог или случайность. Пожарные эксперты это устанавливают, а уже по итогам их выводов будет принято решение о проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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