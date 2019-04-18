2019-04-18T12:31:52+03:00
Происшествия

Волжанина, побившего соседа из-за громкой музыки, посадили на год

Приговор вступил в законную силу
Юлия Данильченко
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Молодому человеку дали год колонии общего режима и этот приговор уже вступил в силу.Молодому человеку дали год колонии общего режима и этот приговор уже вступил в силу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Волгоградский областей суд огласил окончательный вердикт 19-летнему волжанину Евгению Расинскому, который в порыве агрессии побил соседа из-за громкой музыки. Молодому человеку дали год колонии общего режима и этот приговор уже вступил в силу.

Напомним, драка произошла 11 июня в Волжском. Как рассказал Расинский, в ту ночь он помогал другу писать диплом до четырех утра, а потом решил лечь, спать, но не смог: в соседнем доме играли песни.

- Выйдя на улицу, Расинский попросил стоящих на балконе соседей выключить музыку, после чего из подъезда выбежали двое мужчин и набросились на него. Он растерялся и не глядя ударил одного из них, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного суда.

Удар оказался сильным - мужчина получил тяжелые увечья. Однако Расинский до самого конца уверял, что у него не было умысла так избивать незнакомца, он даже подал апелляционную жалобу, но проиграл. Суд остался непреклонен.

Кстати, похожая история, только с применением травмата, произошла также в Волжском в сентябре 2018-го. Тогда 32-летний мужчина взял пистолет и в упор расстрелял 31-летнего соседа, который слушал музыку в своей машине. Его сейчас судят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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