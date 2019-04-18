2019-04-18T08:49:10+03:00
Происшествия

Вынесло на тротуар: волгоградец за рулем «семерки» протаранил «Рено»

Виновник аварии попал в больницу
Юлия Данильченко
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По факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства.По факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Автомобили не разъехались на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда в ночь на 18 апреля. Именно здесь от столкновения с «семеркой» «Рено Логан» вынесло прямо на тротуар, где он снес рекламную конструкцию. Повезло, что никто из пешеходов не попал под колеса иномарки.

- По предварительной информации, 18 апреля в половине первого ночи 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигаясь по проспекту Металлургов со стороны улицы Чистоозерной в сторону улицы Еременко, совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 22-летнего водителя, который двигался по проспекту Ленина, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате аварии пострадал только виновник происшествия. Медики, прибывшие на место ДТП, госпитализировали его в ближайшую больницу с травмами. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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