Вынесло на тротуар: волгоградец за рулем «семерки» протаранил «Рено»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-18T08:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобили не разъехались на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда в ночь на 18 апреля. Именно здесь от столкновения с «семеркой» «Рено Логан» вынесло прямо на тротуар, где он снес рекламную конструкцию. Повезло, что никто из пешеходов не попал под колеса иномарки.

- По предварительной информации, 18 апреля в половине первого ночи 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигаясь по проспекту Металлургов со стороны улицы Чистоозерной в сторону улицы Еременко, совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 22-летнего водителя, который двигался по проспекту Ленина, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате аварии пострадал только виновник происшествия. Медики, прибывшие на место ДТП, госпитализировали его в ближайшую больницу с травмами. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU