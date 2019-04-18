2019-04-18T08:49:00+03:00
Общество

Волгоградцев предупредили об опасной молочной продукции

Сотрудники Роспотребнадзора выявили продукты, которые выпускает «предприятие-фантом»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Внимательно читайте этикетку, чтобы не купить опасную продукцию.Внимательно читайте этикетку, чтобы не купить опасную продукцию.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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На прилавках магазинов сегодня просто масса молочной продукции разной ценовой категории и разного качества. Выбрать из этого изобилия качественное – задача не из легких. Кажется вот и дата производства в норме, и содержание, а потом выясняется, что производят этот товар где-то в подпольном цеху. Как, например, молочную продукцию ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт». На упаковках указано, что сделали эту «молочку» в городе Владимир. Но, когда сотрудники Роспотребнадзора прибыли по указанному адресу, выяснилось, что никакого предприятия там нет. А значит, производят ее подпольно, и неизвестно в каких условиях. Такая продукция может быть опасной для здоровья людей и вызвать даже пищевое отравление.

И самое страшное, что, как выяснили владимирские коллеги из Роспотребнадзора, эта «молочка» поставлялась в предприятия общественного питания и дошкольное образовательное учреждение.

- Информация о выявленной в продаже продукции, которую производит «предприятие-фантом», уже доведена до сведения всех организаций и торговых сетей. Но если вы вдруг обнаружите товар этой фирмы на прилавках наших магазинов, в срочном порядке сообщите об этом в контролирующие органы, - настоятельно рекомендуют в волгоградском Роспотребнадзоре.

Телефон «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Волгоградской области - (8442) 24-36-30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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