2019-04-18T08:21:56+03:00
Общество

Речной транспорт для волгоградцев заработал в штатном режиме

Накануне из-за сильного ветра пришлось отменить вечерние рейсы
Юлия Данильченко
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Шквалистый ветер на Волгоград обрушился 17 апреля и вместе с поваленными деревьями принес массу неудобств. В том числе пришлось скорректировать расписание рейсов речного транспорта, которым волгоградцы особенно активно пользуются с наступлением тепла.

Из-за сильных порывов до 18-23 метров в секунду вечерние маршруты «Тулака-Сарпинский» и «Обувная-Сарпинский» решили отменить в целях безопасности пассажиров. Это исключительно теплоходы с открытой палубой. Их эксплуатация строго запрещена в условиях непогоды.

- В связи с установившимися благоприятными погодными условиями с начала сегодняшнего дня на всех речных маршрутах теплоходы работают согласно расписанию. В том числе по направлениям «Тулака-Сарпинский» и «Обувная - Сарпинский» утром 18 апреля суда в штатном режиме выполнили четыре утренних рейса, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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