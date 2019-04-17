На День Победы в Волгограде запустят салют за 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-17T18:50:37+03:00

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Ко Дню Победы Волгоград готовится заблаговременно. В школах готовят торжественные концерты, коллективы проводят репетиции выступлений, волонтеры готовятся принимать гостей. Мэрия также решила заблаговременно позаботиться о самой громкой и эффектной части мероприятий – о салюте. Она объявила конкурс и быстро нашла подрядчика для праздничного фейерверка.

Заряды поднимутся вверх на высоту от 50 до 200 метров. Под музыку в небо будут взлетать красные, оранжевые и серебряные пионы, пальма с треском, оранжевое кольцо, зеленая волна, золотая волна с серебряным хвостом и многое другое. Интервал между залпами – 1-34 секунды. Весь салют продлится 4-5 минут. Огромные букеты расцветут под торжественную музыку.

Стоимость салюта – 300 тысяч рублей. Время и точное место салюта пока неизвестно. Но судя по опыту предыдущих лет, фейерверк могут провести напротив поймы реки Царицы 9 мая в 9 вечера. Но дату и полную программу мероприятий уточнят уже ближе к памятной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU