2019-04-17T18:50:37+03:00
Общество

На День Победы в Волгограде запустят салют за 300 тысяч рублей

В небо взлетят красные пионы,оранжевая хризантема и корона из парчи
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Сложно представить 9 Мая без красочного салюта.Сложно представить 9 Мая без красочного салюта.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Ко Дню Победы Волгоград готовится заблаговременно. В школах готовят торжественные концерты, коллективы проводят репетиции выступлений, волонтеры готовятся принимать гостей. Мэрия также решила заблаговременно позаботиться о самой громкой и эффектной части мероприятий – о салюте. Она объявила конкурс и быстро нашла подрядчика для праздничного фейерверка.

Заряды поднимутся вверх на высоту от 50 до 200 метров. Под музыку в небо будут взлетать красные, оранжевые и серебряные пионы, пальма с треском, оранжевое кольцо, зеленая волна, золотая волна с серебряным хвостом и многое другое. Интервал между залпами – 1-34 секунды. Весь салют продлится 4-5 минут. Огромные букеты расцветут под торжественную музыку.

Стоимость салюта – 300 тысяч рублей. Время и точное место салюта пока неизвестно. Но судя по опыту предыдущих лет, фейерверк могут провести напротив поймы реки Царицы 9 мая в 9 вечера. Но дату и полную программу мероприятий уточнят уже ближе к памятной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде молодым бизнесменам предлагают сразиться за 10 миллионов рублей
В Волгограде тополь рухнул на припаркованные авто
Студенту, убившему волгоградку на глазах у ее детей, грозит пожизненное заключение
МЧС предупреждает волгоградцев о штормовом ветре
В Волгограде огромный тополь упал на пятиэтажку
В Астрахани судят двух полицейских за взятки от браконьеров
Дмитрий Медевдев «принял к сведению» информацию о ситуации с завышенными тарифами в Волгоградской области
В Волгограде обломившаяся ветка остановила движение трамваев
Волгоградские гаишники устроили погоню за алиментщиком из Сибири
Центр Волгограда в мае переведут на раздельный сбор мусора
Трое волгоградцев заживо сгорели на пожарах
В Волгограде готовятся к расселению шести аварийных домов
Волжанку будут судить за то, что променяла детей на пьянку
Сайты по продаже черной икры закрыли в Волгограде
В Волгоградской области закрыли опасный спортзал колледжа
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Волжском