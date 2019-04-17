2019-04-17T18:05:55+03:00
Общество

В Волгограде молодым бизнесменам предлагают сразиться за 10 миллионов рублей

Конкурс объявили в 10 номинациях
Екатерина МАЛИНИНА
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Профиль бизнеса не имеет значения, главное, чтобы подходило под номинацию.Профиль бизнеса не имеет значения, главное, чтобы подходило под номинацию.
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Чтобы доказать, что в Волгограде вполне комфортно для бизнеса, власти города решили организовать конкурс для самых активных предпринимателей. Молодым людям от 18 до 35 лет предлагают представить свой бизнес в одной из 10 номинациях. Шесть из них для действующих бизнесменов: самый технологичный бизнес, самый необычный бизнес, самый быстро развивающийся бизнес, самый клиентоориентированный бизнес, продвижение, социальный бизнес. А четыре для тех, кто только вступает во «взрослую жизнь»: самый необычный проект, самый быстро реализуемый проект, реальный бизнес, социальный бизнес.

Конкурс организовали в три этапа. На первом необходимо подать заявку и разместить видеоролик о своем участии с хэштэгом #поколениеуспеха34 в соцсетях. Сделать нужно 'nj до 28 апреля. На втором этапе квалифицированная комиссия отберет самые интересные и перспективные проекты, которые пройдут в финал.

10 победителей получат по миллиону рублей. Кстати, желающие получить немаленькие деньги уже есть – в администрацию поступили заявки от волгоградцев, владеющих кафе, IT-компаниями, охранными фирмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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