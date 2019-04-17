В Волгограде тополь рухнул на припаркованные авто

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-17T17:23:48+03:00

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К вечеру 17 апреля в числе пострадавших от разбушевавшегося в Волгограде ветра оказались еще и два владельца автомобилей. У дома №131 на проспекте Жукова тополь рухнул на припаркованные во дворе машины. Тополь просто раскололся на две части. Под огромными ветками оказались иномарка «Шкода» и отечественная «Лада». По счастливой случайности в машинах на момент происшествия не было людей. А вот сами автомобили помяло изрядно.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, упавшее дерево росло на территории, за которую несет ответственность управляющая компания. Но, так как дерево не было признано сухостойным, работы по его опиловке не производились.

- В настоящее время на месте события работают сотрудники управляющей компании, которые распилят и вывезут остатки дерева, - уточняют в администрации Волгограда.

Напомним, что немногим ранее огромный сухой тополь упал на фасад пятиэтажки в Кировском районе, лишь чудом никто не пострадал.

А завтра, 18 апреля, синоптики Волгоградского Гидрометцентра обещают усиление порывов ветра до 18-23 метров в секунду. Так что будьте осторожнее!

ИСТОЧНИК KP.RU