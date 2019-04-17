Студенту, убившему волгоградку на глазах у ее детей, грозит пожизненное заключение

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-17T16:40:52+03:00

Молодой человек хотел ограбить фермера, а его застала хозяйка дома, за это он ее убил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

21-летний Василий Комов – житель Городищенского района может получить пожизненное заключение и больше никогда не выйти на свободу. Жестокий приговор за не менее жестокое убийство, которое он совершил в сентябре 2018-го. Этот молодой человек, еще студент, молотком забил насмерть 42-летнюю женщину. Причем все это происходило на глазах ее маленьких детей – 2 и 4 лет.

Напомним, трагедия произошла в хуторе Варламов Городищенского района. В сентябре прошлого года Василий Комов с другими шабашниками строил гараж у местного фермера. Хотел заработать на учебу (он поступил в вуз на юриста). Но много на шабашках не заработаешь, и тут парень решился на ограбление фермера. Выбрал день, когда хозяин уехал по делам, и забрался в дом. Но, пока искал деньги, проснулась хозяйка дома с детьми. Она накинулась на воришку с криками, а тот в ответ на нее с молотком. Бил, пока женщина не перестала дышать.

Поймали убийцу довольно быстро. Он сразу во всем признался. Следователи СУ СК России по Волгоградской области собрали все факты и улики, подтверждающие его вину, а прокуратура утвердила ему обвинительное заключение.

- Ожидать суда обвиняемый будет под стражей. В качестве максимального наказания за вменяемые статьи ему грозит либо лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU