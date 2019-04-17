В Астрахани судят двух полицейских за взятки от браконьеров

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-17T15:19:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астраханской области на скамье подсудимых оказались два сотрудника полиции. Теперь уже бывших. Их поймали на взяточничестве сотрудники регионального УФСБ, а потом следователи выяснили, что они еще и вымогатели.

Как установили следователи СУ СК по Астраханской области, в апреле 2018 года эти «стражи порядка» из Красноярского района поймали на «горячем» браконьеров – как раз во время незаконного лова рыбы. Но протокол сразу составлять не стали. Довогорились с астраханцами за 40 тысяч рублей «замять» это дело. При получении денег их и задержали.

Позже, в ходе следствия, всплыл еще один случай преступной деятельности одного из обвиняемых. За 60 тысяч рублей он предлагал мужчине не привлекать его к ответственности. В свою очередь начальник отдела полиции ОЭБиПК ОМВД России по Красноярскому району знал об этом, но тоже никак не отреагировал на вымогательства коллеги. Теперь поплатятся оба.

Следователи уже собрали все факты, доказывающие вину «оборотней в погонах», и передали уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинением в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU