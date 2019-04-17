Дмитрий Медевдев «принял к сведению» информацию о ситуации с завышенными тарифами в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-17T16:17:20+03:00

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17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с отчетом перед депутатами Госдумы. Сначала глава кабмина озвучил доклад о работе правительства за 2018 год, а потом депутаты дали свои оценки деятельности министров, а заодно и попросили обратить внимание председателя правительства на ситуацию в регионах. Говорили и про Волгоградскую область.

- ФАС была озвучена информация, что жители России переплачивают за жилищно-коммунальные услуги минимум в 2 раза, - взял слово депутат от ЛДПР Игорь Торощин. - Мы уже два года говорим о том, что у нас есть грамотные специалисты, разработавшие методики определения справедливых и экономически-оправданных тарифов. Они готовы хоть завтра выехать в любой регион и в кратчайшие сроки определить реальные цифры. Необходима только информация от ресурсоснабжающих организаций. Сегодня это одна из самых больных тем жителей нашей страны. Прошу сообщить, как правительство реагирует на позицию ФАС и какие меры принимаются, чтобы снизить тарифы до реальных? Особенно остро ситуация с завышенными тарифами стоит в Волгоградской области, где полный беспредел в сфере ЖКХ и в деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Тема насущная, надо вместе ею заниматься, - ответил Торощину Дмитрий Медведев. - Если есть хорошие методики и хорошие специалисты, мы подумаем, как ваших специалистов привлечь к этой работе. Если говорить об общем подходе, то рост тарифов должен быть ограничен инфляцией, и этого должны придерживаться и региональные, и федеральные власти, на это нацелена работа федеральной антимонопольной службы. Но в то же время нужно контролировать, что происходит в отдельных регионах. Здесь вы правы абсолютно. Поскольку подчас в регионах, которые находятся рядом друг с другом, тарифы абсолютно разные, и это никак экономически не обосновано. Очень важно будет подготовить и принять закон о согласовании роста тарифов на электроэнергию с федеральным антимонопольным органом. Одновременно нужно внимательно следить за тем, что происходит в управляющих компаниях. Такая деятельность тоже ведется. Насчет Волгоградской области информацию принял к сведению, спасибо!

Однако в комитете по тарифному регулированию администрации Волгоградской области высказыванию депутата Торощина удивились.

- Эксперты комитета тарифного регулирования Волгоградской области провели доскональную экспертизу заявки регионального оператора на установление тарифа за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, - прокомментировали «КП» в областной администрации. - В результате представленный первоначально проект тарифа был снижен почти на треть и составил 557,86 руб./куб.м для населения и юридических лиц. Таким образом, с 01 января 2019 года плата в месяц с одного проживающего в многоквартирном доме составила 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек в месяц. Результаты проверки региональной КСП подтвердили обоснованность расчетов: в части проведения замеров и установления нормативов накопления нарушений не установлено.

Чиновники также отмечают, что провели анализ и сравнили наши тарифы с другими регионами РФ. Среди 68 регионов Волгоградская область находится на 35 месте. То есть тарифы у нас не то что не самые высокие, а наоборот, весьма средние.

Чиновники комитета тарифного регулирования сравнили наш регион с соседями. Фото: администрация Волгоградской области.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU