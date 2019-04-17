2019-04-17T14:23:23+03:00
Происшествия

В Волгограде обломившаяся ветка остановила движение трамваев

ЧП случилось на юге города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Сергея Алексеева.Фото Сергея Алексеева.
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На календаре 17 апреля, а погода в Волгограде больше похожа на осеннюю – холодно, дождливо, да еще и сильный ветер. Порывы такие, что деревья ломает. По данным волгоградских синоптиков, местами порывы достигают 13-18 метров в секунду. Так на улице 39-ой Гвардейской Дивизии в Краснооктябрьском районе Волгограда ветер отломил огромную сухую ветку от дерева, и рухнула она прямо на пути, по которым курсируют скоростные трамваи. Ни проехать, не пройти, в буквальном смысле. И движение трамваев остановилось.

В МУП «Метроэлектротранс» в оперативном порядке приняли решение временно перевести движение трамваем в измененных границах - от станции «ВГТЗ» до «Станции Монолит», а также от «Станции Ельшанка» до «Европа Сити Молл».

- А на место ЧП тут же выехала бригада специалистов. В течение получаса они распилили ветку и освободили трамвайные пути. Сейчас трамваи работают в обычном режиме, - уточняют «КП-Волгоград» на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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