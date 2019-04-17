2019-04-17T13:28:59+03:00
Общество

Волгоградские гаишники устроили погоню за алиментщиком из Сибири

Мужчину поймали и арестовали на 10 суток
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде сотрудники ГИБДД устроили облаву на водителей в рамках профилактического мероприятия «Безопасность на дороге». Ловили нарушителей. И поймали: двух водителей в состоянии алкогольного опьянения, одного без прав, 20 автовладельцев - на машинах с тонированными стеклами, и даже одного сибиряка, который находился в федеральном розыске.

Гаишники попытались остановить машину для проверки, но, едва завидев людей в форме, водитель дал газу. Пришлось догонять. Устроили погоню. Догнали. Думали, что водитель пытался сбежать, так как был нетрезв, потому сразу предложили ему пройти медосвидетельствование. Автовладелец отказался, а когда его пробили по базе, оказалось, что этот житель Новосибирской области находится в розыске за неуплату алиментов своим детям.

- На водителя составили административный материал, и по решению суда его уже арестовали на десять суток, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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