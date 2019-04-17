2019-04-17T14:03:58+03:00
Общество

Центр Волгограда в мае переведут на раздельный сбор мусора

А в частном секторе будут ставить контейнерные площадки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ООО «Управление отходами – Волгоград»Фото ООО «Управление отходами – Волгоград»
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Уже с 1 мая этого года Волгоград начнут переводить на раздельный сбор мусора. Пока пилотный проект будут реализовывать в Центральном районе. Контейнеры отдельно для бумаги, отдельно для мусора появятся сначала только в оживленных местах - на Мамаевом кургане, на Набережной, на площади Ленина и так далее. Но постепенно обещают охватить весь город. Такие планы озвучил на «круглом столе» в Волгоградской областной думе генеральный директор ООО «Управление отходами – Волгоград» Сергей Галкин.

- На втором этапе контейнеры для раздельного сбора мусора (пластик, стекло, бумага) появятся в больших микрорайонах с высотками во всех крупных городах Волгоградской области, таких как Михайловка, Волжский, Калач-на-Дону и другие. Это планируем сделать к 1 сентября, - рассказал о перспективах гендиректор компании. – А после 1 сентября уже весь Волгоград хотим перевести на дуальный сбор отходов: влажный мусор – отдельно, сухой - отдельно.

Кроме того, постепенно регоператор намерен установить контейнеры и в частном секторе Волгограда.

- Во-первых, так будет удобнее самим жителям: не придется складировать мешки с мусором во дворах или за дворами и ждать несколько дней машину. Во-вторых, так мы сможем наладить ежедневный вывоз мусора из частного сектора, - поясняет Сергей Галкин.

Кстати, в Кировском районе Волгограда такую систему уже успешно освоили. Говорят, все довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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