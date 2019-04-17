Трое волгоградцев заживо сгорели на пожарах

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-17T12:04:12+03:00

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Трое мужчин погибли в огне пожаров за прошедшие сутки в Волгоградской области. Около восьми утра 16 апреля загорелся деревянный частный дом в хуторе Ширяевский Иловлинского района. Пожар на улице Московской потушили спустя 25 минут. Но спасти находившегося в доме пожилого мужчину не удалось. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По той же причине вспыхнул огонь в начале седьмого вечера в поселке Новый Рогачик Городищенского района. На то, чтобы укротить пламя в кирпичном доме на улице Степана Разина понадобилось 20 минут. Но и в этом случае пожар унес жизнь пожилого хозяина дома.

Дом в селе Рахинка Среднеахтубинского района загорелся около половины шестого утра 17 апреля 2019 года. В коттедже на улице Садовой пожар охватил домашние вещи на площади менее квадратного метра. Пожарные ликвидировали горение спустя всего 12 минут после вызова. Но этого хватило, чтобы находящийся в доме мужчина погиб. В этом случае причиной пожара мог стать неисправный электроприбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU