В Волгограде готовятся к расселению шести аварийных домов

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-17T11:38:34+03:00

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До 1 сентября 2025 года в Волгограде должны расселить 251 аварийный дом, подлежащий сносу. В целом по области - 318 жилых зданий. Первыми новоселами станут 190 жителей шести разваливающихся домов в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах. Это дома № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. Сейчас мэрия города начала подготовку к расселению. Жильцов консультируют чиновники, ведь обитателят трущоб сначала нужно решить, как они будут получать компенсации - деньгами либо натурой в виде квартиры в новостройках. Сначала власти будут предлагать уже построенное жилье, а затем и строить новые дома по этой программе.

- Право на переселение в новые квартиры имеют как собственники, так и проживающие по договору социального найма. В первом случае волгоградцы получают жилье в собственность, во втором – оформляется договор соцнайма, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - В случае денежной выплаты размер компенсации будут определять по результатам оценки согласно федеральному законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU