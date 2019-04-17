2019-04-17T11:38:34+03:00
Общество

В Волгограде готовятся к расселению шести аварийных домов

В ближайшие семь лет в городе расселят 251 развалину
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
318 домов расселят в Волгоградской области.318 домов расселят в Волгоградской области.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

До 1 сентября 2025 года в Волгограде должны расселить 251 аварийный дом, подлежащий сносу. В целом по области - 318 жилых зданий. Первыми новоселами станут 190 жителей шести разваливающихся домов в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах. Это дома № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. Сейчас мэрия города начала подготовку к расселению. Жильцов консультируют чиновники, ведь обитателят трущоб сначала нужно решить, как они будут получать компенсации - деньгами либо натурой в виде квартиры в новостройках. Сначала власти будут предлагать уже построенное жилье, а затем и строить новые дома по этой программе.

- Право на переселение в новые квартиры имеют как собственники, так и проживающие по договору социального найма. В первом случае волгоградцы получают жилье в собственность, во втором – оформляется договор соцнайма, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - В случае денежной выплаты размер компенсации будут определять по результатам оценки согласно федеральному законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде обломившаяся ветка остановила движение трамваев
Волгоградские гаишники устроили погоню за алиментщиком из Сибири
Центр Волгограда в мае переведут на раздельный сбор мусора
Трое волгоградцев заживо сгорели на пожарах
Волжанку будут судить за то, что променяла детей на пьянку
Сайты по продаже черной икры закрыли в Волгограде
В Волгоградской области закрыли опасный спортзал колледжа
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Волжском
В Волгограде директор школы и его заместитель зарабатывали на «мертвых душах»
В Астрахани на работника стройки упал лестничный пролет
Жива-здорова: сбежавшую медведицу нашли в нескольких километрах от «дома»
Пристав ради показателей лишила волгоградку алиментов почти на полмиллиона рублей
Пятерок много: Тотальный диктант написали 588 волгоградцев
Волгоградец, сбивший насмерть роллера, пытается вернуть водительские права
Денис Майданов поздравил волгоградских полицейских с юбилеем
Волгоградца, ограбившего офис микрозаймов, отправили в колонию
Добрый автобус проедет 20 апреля от Волгограда до Волжского
За три года капитально отремонтируют более 1300 домов Волгоградской области
На юге Волгограда после дождя дорога провалилась в бездонную яму
В Волгограде бизнесмен восемь месяцев не платил зарплату своему компаньону
Суд заставил волгоградца заплатить за двух незаконно убитых косуль
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Видели в 5 километрах от села: вся полиция района ищет сбежавшую из вольера медведицу
Напившись до «белочки», волгоградец палил из ружья из окна многоэтажки
100-летний юбилей отмечает волгоградская полиция
В Волжском трамвай насмерть переехал 19-летнего пешехода
Под Астраханью «Додж» протаранил «Ладу» и убил двух человек
В Волжском иномарка врезалась в дерево: водитель погиб