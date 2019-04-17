Волжанку будут судить за то, что променяла детей на пьянку

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-17T11:11:58+03:00

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Жительница Волжского пойдет под суд за то, что надолго бросала одних своих маленьких сыновей, одному из которых нет и полутора лет. Пьянка в веселой компании оказалась для нее дороже детей. Обнаружили это сотрудники социальной службы, которые накануне пришли в гости к 32-летней женщине, которая живет с двумя маленькими детьми в одном из дачных товариществ. Но дома мать не застали. По словам соседей, отлучалась она не раз и надолго. А годовалый и четырехлетний мальчики в это время оставались одни без присмотра. К трем часам дня домой явилась и сама непутевая мать - она была пьяна. По словам женщины, с утра она «общалась» со своими знакомыми, которые живут через несколько домов.

- Полицейские возбудили уголовное дело на мать, которая оставила своих малолетних детей без помощи. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Но ближайшее время матери с детьми, скорее всего, придется провести в больнице. У малышей обнаружилии хронические заболевания, которые нужно лечить.

ИСТОЧНИК KP.RU