2019-04-17T10:42:21+03:00
Общество

Сайты по продаже черной икры закрыли в Волгограде

Размещение такой информации в интернете незаконно
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Три сайта торговали черной икрой незаконно.Три сайта торговали черной икрой незаконно.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Многие волгоградцы уже забыли вкус черной икры, которую в советские времена на берегах Волги могли позволить себе даже пенсионеры. Хотя купить волжский деликатес и сейчас не проблема - были бы деньги. Но зачастую добывают черную икру браконьерским способом и готовят с нарушением всех норм и правил в подпольных цехах, что называется, на коленке. А потом продают через интернет. Так, три специализирующихся на продаже черной икры белуги сайта обнаружили в Сети во время мониторинга сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. В ближайшее время их заблокируют по решению суда.

- Решениями Центрального районного суда информация, опубликованная на этих сайтах, признана запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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