2019-04-17T09:44:19+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Волжском

Из-за проехавшего на "красный" лихача в больнице оказались четверо
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ДТП пострадали три иномарки и отечественная легковушка.В ДТП пострадали три иномарки и отечественная легковушка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Массовое ДТП случилось днем 16 апреля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Оломоуцкой. По предварительной информации, виновником аварии стал пьяный лихач, который решил проскочить перекресток на «красный» сигнал светофора. Сначала 33-летний мужчина за рулем «Киа Рио» врезался в «Ладу Приора», которая ехала по улице Оломоуцкой. Следующей «жертвой» пьяного лихача стала «Тойота Рав 4». А затем «Киа Рио» влетела еще и в движущуюся навстречу «Киа Спортаж» под управлением 34-летнего мужчины. Все автомобили изрядно покорежило. Не обошлось и без пострадавших. На больничной койке оказались сразу четыре человека, в том числе устроивший месиво на дороге пьяный водитель.

Автомобили изрядно помяло. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автомобили изрядно помяло.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- С места происшествия увезли в больницу водителей автомобилей «Киа Рио» и «Тойота Рав 4», а также 32-летнюю пассажирку «Киа Спортаж» и 38-летнего пассажира «Киа Рио», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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