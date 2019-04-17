В Волгограде директор школы и его заместитель зарабатывали на «мертвых душах»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-17T09:12:02+03:00

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В Волгограде под суд пойдут директор муниципальной школы и его заместитель. Они украли почти 800 тысяч бюджетных рублей. Вскрыли махинации сотрудники прокуратуры Центрального района Волгограда, которые нагрянули в учебное заведение с проверкой.

Как установили следователи СУ СК по региону, директор и его зам приходятся друг другу родственниками. На пару они и решили немного «подзаработать». Они подписали липовые документы о приеме на работу трех человек, якобы на должности технических работников. Но этих уборщиц в школе знать не знали. Зато на них регулярно начисляли зарплаты. Получал эти деньги сам замдиректора школы. А потом делился заработком с начальником-родственником.

- Семейный подряд по хищению из городского бюджета денег, выделяемых на оплату труда работников школы, эти руководители организовали еще в 2014 году. И четыре года регулярно получали зарплаты «мертвых душ». По предварительным подсчетам по этой схеме они получили за все время почти 800 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На директора школа и его сообщника завели уголовное дело по двум статьям «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «служебный подлог». Свою вину подозреваемые уже полностью признали. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU