2019-04-17T08:58:03+03:00
Происшествия

В Астрахани на работника стройки упал лестничный пролет

Мужчина получил тяжелые травмы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани будут судить «бизнесмена», который, решив сэкономить на безопасности, чуть не убил собственного родственника. Мужчина взялся разобрать старое здание в Кировском районе Астрахани. Заключил договор с фирмой на производство соответствующих работ. Но, чтобы не платить разнорабочим, попросил разобрать дом своего родственника.

На следующий день родственник пришел по указанному адресу и принялся за работу, но при разборе рухнул пролет лестничного марша и мужчина оказался под завалами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, рабочего прижало обломками сборного железобетона. Он получил множественные переломы, которые соответствуют тяжкому вреду здоровья.

Следователи тут же завели уголовное дело на «бизнесмена» по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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