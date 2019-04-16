Пристав ради показателей лишила волгоградку алиментов почти на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-16T19:04:21+03:00

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Палочная система, хоть давно официально признана порочной, но до сих пор применяется в многих госучреждениях. В Алексеевском районе ради официальных показателей сотрудница службы судебных приставов пошла на служебный подлог.

Женщина вела исполнительное производство по взысканию алиментов в пользу жительницы Волгограда. Бывший супруг задолжал ей огромные деньги. Ради того, чтобы отчитаться о проделанной работе, она составила заявление от имени женщины с ребенком. В нем она просила отозвать судебный приказ о взыскании алиментов.

Подобную бумагу волгоградка не писала, а узнала о ней от родственников, проживающих в Алексеевском районе. Но исполнительное производство было официально завершено. За долгое время за нерадивым папашей из-за судебного пристава накопился долг в 450 тысяч рублей.

- Следователи Новоаннинского МрСО сумели собрать необходимые для суда доказательства служебного подлога. Прокурор подписал обвинительное заключение, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU